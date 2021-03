Disincagliata la Ever Given, si torna a sperare alla “liberazione” del canale di Suez

Forse la situazione nel canale di Suez si è finalmente sbloccata.

L’enorme nave portacontainer Ever Given, della società Evergreen, che sta bloccando il Canale di Suez, è stata liberata sulla parte di prua: l’enorme imbarcazione ha così iniziato a muoversi e ora finalmente galleggia.

Le manovre, favorite dall’alta marea, riprenderanno quando l’acqua risale all’altezza massima: questo permetterà di spostare completamente la direzione della nave al centro della via marittima come scrive l’Authority del Canale di Suez nel post su Facebook in cui annuncia il riorentamento dell’80% dell’asse della Ever Given.

La protacointainer si è incagliata il 23 marzo scorso, “tappando” completamente il canale da cui transita il 12% dei commerci mondiali. Sono 367 navi sono in attesa di transito che attendono disposizioni per poter passare.

L’ANNUNCIO DELL’AUTHORITY DEL CANALE DI SUEZ SU FACEBOOK

Ad annunciarlo ufficialmente, intorno alle 9.30, l’authority del canale di Suez, che ha una pagina su facebook. Ecco il testo tradotto dall’inglese:

L’ammiraglio Osama Rabie, presidente e amministratore delegato dell’autorità del canale di Suez (SCA), ha annunciato oggi, lunedì 29 marzo 2021, che la nave portacontainer panamense è stata rimessa a galla con successo. Questo è stato il risultato di manovre di spinta e rimorchio che hanno portato al ripristino dell’80% della direzione della nave; con la poppa ora a 102 metri di distanza dalla riva del Canale, invece dei 4 metri prima della rimessa a galla. Le manovre dovrebbero riprendere di nuovo durante l’alta marea alle 11.30; poiché deve raggiungere i 2 metri, consentendo il completo ripristino della direzione della nave in modo che sia posizionata al centro della via navigabile. Sua Eccellenza, l’ammiraglio Rabie, desidera rassicurare la società di navigazione internazionale poiché la navigazione sarà ripresa immediatamente dopo il completo ripristino della direzione della nave e indirizzandola all’area di attesa di Bitter Lakes per l’ispezione tecnica. Sua Eccellenza ha anche elogiato gli sforzi dei lavoratori della SCA che hanno realizzato questa eroica impresa dicendo che hanno svolto il loro dovere patriottico in modo impeccabile e che con ogni certezza il lavoro sarà completato molto presto.

EVER GIVEN, LE INFO

La Ever Given è una nave portacontainer, tra le più grandi navi al mondo.

Con una lunghezza complessiva di 399,94 metri, la nave è una delle portacontainer più lunghe in servizio; inoltre, è larga 58,8 metri e alta 32,9 metri. A pieno carico, la stazza lorda della nave è pari a 220 940 tonnellate, a fronte di una stazza netta di 99 155, e il suo pescaggio arriva a 14,5 metri.

Di proprietà della Shoei Kisen Kaisha, è balzata agli onori delle cronache il 23 marzo 2021, quando si è incagliata nel Canale di Suez, rendendo il tratto impraticabile.