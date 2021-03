Sciopero Amazon, i lavoratori: “Vogliamo maggior tutela e rispetto”

Orari di lavoro, indennizzi, buoni pasto e soprattutto più stabilità. Sono alcune delle richieste dei lavoratori della filiera Amazon, per 24 ore in sciopero in tutta Italia.

«Il nostro orario di lavoro e gli indennizzi sono alcune delle difficoltà che abbiamo – spiega un dipendente – Un’azienda che lascia a casa le persone e ne assume altre non è equa. Chiediamo i buoni pasto e che venga ridotto l’orario di lavoro a 39 ore e non a 44. Il carico di lavoro è enorme e aumenta durante la giornata lavorativa. Vogliono anche obbligarci a lavorare la domenica».

«Lavoro da quasi 5 anni in Amazon tramite due aziende – racconta un altro driver -. Chiediamo di abbassare le ore di lavoro e di avere dei buoni pasto. Abbiamo una media di 200 consegne al giorno e spesso ci troviamo addirittura a dover aiutarci tra colleghi»

«Le rotte sono lunghissime e il numero di colli altissimo – conclude -. Abbiamo problemi di lavoro e di stabilità e non abbiamo sicurezze. Vogliamo che le nostre richieste vengano ascoltate».