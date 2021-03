“Senza le multe di Malpensa, con che soldi Lonate rifarà asfalto e segnaletica?”

«Senza i soldi dell’Unione e delle multe a Malpensa come si rifaranno segnaletica stradale e asfaltature?». La domanda viene dalla Lega di Lonate Pozzolo, dopo l’ultimo consiglio comunale, in cui si è parlato anche delle somme a bilancio per interventi di manutenzione stradale. È un nuovo capitolo dello scontro tra maggioranza e opposizione sulla scelta di Lonate di sciogliere l’Unione di Comuni con Ferno.

«350.000 euro è la somma complessiva stanziata per l’anno 2021 per rifare la segnaletica stradale e riasfaltare le strade» analizzano i leghisti. «La somma, viene ben specificato, deriva dalle multe per le violazioni del codice della strada; la delibera utilizzata entra ancora di più nel dettaglio, il 50% dei proventi spettanti agli enti viene destinata a questo uso specifico. L’assessore Ferrario aggiunge anche, che questi interventi ,oltre ad aumentare la sicurezza delle strade, rendere Lonate più bella esteticamente, serviranno a dare lavoro ai cittadini e imprese lonatesi. Fino a qui ci sembra tutto lineare».

«Analizzando meglio tutta la questione però ci sorgono degli interrogativi. 350.000 euro sarebbero quindi il 50% del totale delle sanzioni che l’Unione avrebbe dato al comune di Lonate. Se la matematica non è un opinione, l’Unione avrebbe consegnato nelle mani di Lonate 700.000 euro, ovviamente la maggior parte delle multe saranno state presumibilmente fatte a Malpensa. Quindi ci chiediamo: ma se dal prossimo anno le sanzioni fatte a Malpensa non arriveranno più a Lonate, con quali soldi si rifaranno in futuro le segnaletiche e le asfaltature? Con il solo territorio comunale si riuscirà ad avere questo genere di introiti? Siamo sicuri, a questo punto, che l’Unione era solo un ‘carrozzone’?».

La Lega (che è all’opposizione, ma non è rappresentata direttamente in consiglio) contesta la decisione dell’amministrazione di Nadia Rosa di recedere dall’Unione di Comuni, che alla fine dell’anno andrà verso la liquidazione. E l’Unione incassa appunto anche – come ente – le sanzioni fatte al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, che si trova in territorio di Ferno (il terminal 2 è invece sotto la giurisdizione di Somma Lombardo).

La decisione dell’amministrazione guidata da Nadia Rosa a Lonate Pozzolo è fortemente avversata dall’amministrazione Gesualdi a Ferno.