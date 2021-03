Sesto dice addio alla maestra Silvana Giordani

Dopo Franco Bellingeri, Sesto Calende si stringe per la scomparsa di un’altra importante figura legata al mondo dell’istruzione e della scuola, la maestra Silvana Giordani.

A dare la notizia questa mattina, venerdì 26 marzo, è stato il rappresentante dei commercianti Marco Limbiati sul gruppo Facebook “Sesto Calende News”: «Come amministratore di una pagina popolare nella Città di Sesto Calende diventa impossibile non ricordare, nel giorno a cui è venuta a mancare agli affetti più cari, la figura della Maestra Silvana Giordani».

«Il ricordo non viene a meno da parte delle tante persone che sono stati suoi allievi e, chi non ha avuto questa fortuna, ha avuto il piacere di apprezzarne cordialità ed eleganza non comuni anche semplicemente incrociandola per strada. Ci associamo, con il sorriso, nel ricordo di una persona che ha fatto dell’insegnamento una propria missione capace di tramandare questa anche ai propri figli».

