Si dimette il consigliere con delega al Bilancio Giorgio Tibiletti

Giorgio Tibiletti, consigliere comunale con delega al Bilancio, ha rassegnato le dimissioni a poche ore da un consiglio comunale delicato. All’ordine del giorno della seduta di mercoledì 31 marzo (ore 18.30 a porte chiuse) si dovrebbe parlare del Bilancio di previsione e del documento unico di programmazione, oltre che dell’uscita da Coinger.

Le motivazioni sono chiare: “Non c’è più comunità di idee, di intenti, di aspirazioni e di azioni, tutto ciò che aveva determinato la mia partecipazione alla formazione della Lista Futuro Comune e alla conseguente stesura del programma elettorale – spiega Tibiletti – Reputo quindi doveroso, anche, verso i miei concittadini e in particolare nei confronti di coloro che mi hanno voluto attribuire la preferenza, rassegnare, con effetto immediato, le dimissioni dalla carica di consigliere comunale”.

“La mia decisione è stata presa dopo una riunione di giunta piuttosto complessa – continua Tibiletti- . Il vicesindaco Alfonso Minonzio ha comunicato l’intenzione di astenersi al momento della votazione sul bilancio e questo, in tutta franchezza, mi avrebbe messo in difficoltà. Comprendo le ragioni di Minonzio, in parte sono anche le mie. Esistono problemi all’interno della maggioranza e io preferisco lasciare il mio incarico”

Il posto di Tibiletti dovrebbe essere occupato da Martina Giamberini, la prima dei non eletti della lista Futuro Comune.