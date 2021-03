I “signori del ghiaccio”, alla scoperta della storia di arrampicata su ghiaccio

Il Cai di Gallarate porta alla scoperta dei “signori del ghiaccio”: un viaggio storico nelle tecniche di arrampicata su ghiaccio, tenuto da Massimo Bertoldo, istruttore nazionale della Scuola di Alpinismo e di Scialpinismo.

“Molto tempo fa alcune delle più belle salite su ghiaccio sono state salite nelle Alpi. Supportati da materiale rudimentale i nostri Vecchi hanno salito pendenze che ancora oggi si stupiscono. Tutte grandi salite fatte prima dell’avvento del materiale tecnologico della piolet-traction”.

L’appuntamento è per mercoledì 24 marzo 2021, alle ore 21, ovviamente in modalità online, su Teams. Per partecipare all’incontro cliccare qui (se da smartphone, occorre apposita app).

Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, la sezione gallaratese del Cai – guidata da Antonio Maginzali – fin dall’autunno scorso sta proponendo una serie di incontri online molto partecipati.