Il sindaco Galimberti si schiera con i genitori per riaprire le scuole

“I nostri figli devono tornare a scuola, la campagna vaccinale deve correre perché questo diritto glielo dobbiamo e non possiamo perdere tempo”. Lo scrive in lungo post su Facebook (riportato qui sotto), il sindaco di Varese Davide Galimberti che si schiera apertamente con il gruppo Prima a Scuola Varese per chiedere la riapertura delle scuole subito dopo Pasqua.

In questi giorni si sono formati tantissimi comitati e gruppi più o meno organizzati che chiedono il ritorno a scuola in presenza. Non si tratta di mamme e papà che vedono la scuola come un parcheggio, non sono nemmeno genitori esasperati perché non riescono a conciliare DAD e lavoro. Questi sono i cattivi messaggi che girano sui social. Si tratta invece di genitori che mettono al centro l’istruzione, la crescita e il diritto alla socialità dei propri figli, in sicurezza.

Uno di questi è il gruppo Prima a Scuola Varese e provincia . Io credo che questo battersi sia sacrosanto e, seppure questo periodo di emergenza ci costringe a scelte difficili per tutelare la salute di tutti, la scuola non può essere sottoposta al gioco di apri/chiudi/apri/chiudi. Oggi nessuno più lo sopporta, si deve garantire l’apertura dopo Pasqua. Dall’inizio dell’anno le scuole hanno fatto degli sforzi enormi per garantire il massimo della sicurezza. Io sono convinto, come ho detto in più occasioni sin dallo scorso mese di giugno, che un «doppio turno» (alcuni insegnanti e studenti al mattino ed altri al pomeriggio sino alle 16/17) sin dall’inizio dell’anno scolastico avrebbe evitato queste costanti interruzioni. Non possiamo permetterci un periodo di chiusura lungo per i nostri ragazzi.

Oggi a #Varese abbiamo 18 positivi tra 0 e 14 anni su circa 360. Ora un’arma contro la pandemia c’è: il vaccino. I nostri figli devono tornare a scuola, la campagna vaccinale deve correre perché questo diritto glielo dobbiamo e non possiamo perdere tempo. Acceleriamo quindi le vaccinazioni su personale della scuola, fragili ed anziani e dopo Pasqua riapriamo le scuole.

Da genitore mi schiero con il comitato e da Sindaco sto lavorando per sensibilizzare tutti ad iniziare a dare fuoco alle polveri che attualmente abbiamo, in attesa di ulteriori dosi di vaccino.