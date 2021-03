Genitori di Varese si riuniscono in un comitato: “Riaprite le scuole”

Sono quasi 900 i genitori della provincia di Varese che si sono iscritti alla pagina Facebook del comitato spontaneo Prima a scuola Varese e provincia, il cui scopo è «sostenere la necessità della scuola in presenza per tutti i bambini».

Fondatrice del gruppo è Silvia Vitiello, mamma di Varese, ricercatrice nell’ambito delle energie rinnovabili. « Abbiamo moltissime attività in programma per i prossimi giorni – spiega – Prima di tutto una manifestazione il 21 marzo ai Giardini Estensi di Varese che si terrà in simultanea in tutta Italia con gli altri comitati che fanno parte della Rete Nazionale “Scuola in Presenza”».

Va detto che resta da capire se le limitazioni da “zona rossa” permetteranno una manifestazione pubblica, ma nei prossimi giorni si avranno informazioni più precise.

«Poi una lettera al sindaco Galimberti e agli altri sindaci della provincia, chiedendo sostegno nell’apertura delle scuole da parte dei cittadini: alcuni sindaci in altre parti d’Italia hanno già accolto questa richiesta, scrivendo ai propri governatori, ai ministri e al premier.

E ancora una lettera all’ATS Insubria dove chiederemo ci siano forniti i dati dei contagi delle scuole e chiederemo giustificazione dell’inasprimento delle misure di quarantena per gli alunni delle scuole».

«Faremo infine un video con le voci dei bambini in Dad che chiedono la riapertura della scuola. Ma in serbo abbiamo molto altro» – conclude Vitiello.

Per mappare la situazione il comitato ha preparato un form che i genitori possono compilare per fornire informazioni sulle scuole dei figli e spiegare se hanno riaperto e come, e come procede l’inclusione di DSA e BES. Qui il form: https://forms.gle/ NLMUzV9mrbQV5Y7L9