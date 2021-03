Sono 13 i positivi a Ispra. Ne dà notizia, nel suo aggiornamento settimanale, il sindaco Melissa De Santis.

“Resta pressoché stabile anche per questa settimana il numero di nostri concittadini positivi al COVID-19, che si attesta a 13, mentre quelli guariti e negativi al tampone di controllo salgono a 258 dall’inizio dell’emergenza. Deve restare massima l’attenzione perché i numeri sono comunque in costante incremento nella nostra provincia che, insieme a tutta la Lombardia, è stata inserita in zona arancione rafforzata fino al 14 marzo”.

“Raccomandiamo – conclude De Santis – a tutti il massimo rispetto delle regole: evitare i luoghi affollati, utilizzare sempre la mascherina, mantenere il distanziamento e igienizzare con costanza le mani”