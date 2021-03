«Spero non si siano dimenticati di noi» Maria Antonia Sironi aspetta il vaccino

Ha scalato montagne, raggiunto alte quote e viaggiato per le vette del mondo. Maria Antonia Sironi nella sua vita non ha avuto paura di sfidare sé stessa per amore della montagna e del mondo ma oggi una vera paura ce l’ha: ammalarsi di Covid e di «morire soffocata di morire soffocata, cosa che ho già provato senza arrivare alla conclusione finale» ci racconta. Per una persona della sua età, con qualche patologia pregressa, contrarre il virus potrebbe essere un serio problema. Come molti, anche Maria Antonia si è iscritta, già il primo giorno, per ricevere il vaccino. I giorni e le settimane sono passate ma non vi è stata nessuna chiamata. Qualche giorno fa ha ricevuto il messaggio di scuse da parte di ATS Insubria “Cara cittadina, caro cittadino siamo consapevoli del tuo appuntamento per la vaccinazione anti-covid, a causa delle consegne ridotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione intanto scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salute è la nostra priorità”.

Il messaggio non la rassicura affatto «Come molti miei coetanei vorrei sapere se, in mezzo a tutto questo conclamare di piani vaccinali, è stato dato un posto anche a noi, o ci siamo considerati definitivamente inutili, che però se ammalati prima di scomparire definitivamente intasano le terapie intensive» ci racconta al telefono.

Maria Antonia è molto prudente, esce solo per fare la spesa, ma la paura di ammalarsi è sempre presente e fa un appello «Spero di essere chiamata al più presto per poter vivere più serena e di poter fare ancora qualche cosa di utile».

[Foto di Alessia Zaccari]