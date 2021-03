Spiaggia delle Serenelle a Luino, “intervenga il Comune con urgenza”

«Il disordine e l’assenza di decoro che regna alle Serenelle è intollerabile. Il Comune non può stare a guardare. Le Serenelle sono una spiaggia comunale data in concessione ad un soggetto privato. Ciò’ non significa che sia concesso a questo soggetto di fare quello che vuole. Va ripristinato un minimo di ordine. Siamo sul lungolago e questo è un pessimo biglietto da visita per Luino».

Lo fa sapere Mario Contini, presidente locale di Fratelli d’Italia denuncia la situazione ritratta nelle foto che allega al suo intervento.