Tempo di playoff in casa Uyba: Busto ospita Scandicci per Gara1 dei quarti

Terminata l’avventura di Cev Champions League, con un pizzico di amarezza ma anche con l’enorme orgoglio di aver disputato una semifinale impronosticabile (e aver battuto una volta il Vakifbank), la Unet E-Work Busto Arsizio si tuffa in una nuova avventura, quella dei playoff scudetto, che cominciano oggi – domenica 28, ore 18 – con il match interno contro Scandicci.

Quarta contro quinta, Uyba e Savino del Bene si preparano a dare vita a un quarto di finale interessante e non scontato: il pronostico della vigilia va sulle spalle delle biancorosse di Musso ma naturalmente non è così netto come altri accoppiamenti. Le toscane hanno superato Bergamo nel primo turno e cercano la rivincita dopo le recenti sfide tutte di marca bustocca. Il bilancio stagionale è comunque in parità: due vittorie per parte tra campionato e Champions.

Barbolini dovrebbe quindi partire con Malinov palleggiatrice opposta a Stysiak, Popovic e Lubian al centro, Vasileva – Courtney in banda e Merlo libero. Sul fronte bustocco Musso schiererà Poulter in diagonale con Mingardi, Olivotto-Stevanovic sotto rete, Gennari e Gray schiacciatrici con ovviamente Leonardi libero.

«Dobbiamo affrontare i play-off carichi perché ci sono obiettivi grossi anche lì, non dobbiamo porci limiti ma pensare di andare più avanti possibile. Scandicci è una squadra che conosciamo molto bene, sarà una sfida difficile, ma noi dobbiamo continuare il nostro percorso: non c’è niente da resettare dopo la Champions, perché comunque ci stiamo allenando molto bene e non vogliamo fermarci proprio adesso».

