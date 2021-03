Test d’ingresso ai corsi universitari: il Ministero ha deciso le date delle prove nazionali

Sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca, è disponibile l’avviso con le date delle prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale. (leggi qui)

Questo il calendario:

• Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria – mercoledì 1 settembre 2021

• Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana – venerdì 3 settembre 2021

• Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto – entro giovedì 23 settembre 2021 (la data è definita da ciascun Ateneo nel proprio bando)

• Corsi di laurea delle professioni sanitarie – martedì 7 settembre 2021

• Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua inglese (IMAT) – giovedì 9 settembre 2021

• Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria – giovedì 16 settembre 2021

• Corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie – venerdì 29 ottobre 2021