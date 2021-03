Tirreno Adriatico, il gruppo battuto dalla fuga: vince Würtz Schmidt

Tappa beffarda per la Eolo-Kometa alla Tirreno Adriatico di ciclismo che terminerà martedì 16 con la cronometro di San Benedetto del Tronto. La frazione è stata decisa da una volata ristretta a sei uomini, quelli che avevano dato vita alla classica fuga di giornata, una di quelle azioni a cui nelle tappe precedenti aveva sempre preso parte il team varesotto che invece, oggi, non è riuscito a inserire i suoi corridori tra i battistrada.

A vincere è stato dunque il danese Mads Würtz Schmidt della Israel Start-Up Nation che sul traguardo di Lido di Fermo ha preceduto il belga Van Moer (Lotto-Soudal) e il sempre combattivo Simone Velasco, italiano della Gazprom-RusVelo. Quarto Bakelants poi Oliveira e Liepins mentre Merlier ha regolato il gruppone arrivato con 1’09” di ritardo. La Eolo-Kometa ha lavorato con la Deceuninck e altre formazioni per provare a ricucire il distacco dai fuggitivi per provare a far disputare lo sprint a Vincenzo Albanese, ma il gruppo non ha trovato grande accordo e così i sei sono giunti sino in fondo.

Martedì 16 l’ultima frazione, la già citata crono individuale di 10,1 chilometri a San Benedetto del Tronto, tradizionale località di arrivo della “corsa dei due mari”. Un solo, grande favorito per la vittoria di giornata, il verbanese Filippo Ganna (Ineos Grenadier), campione del mondo contro il tempo. La Eolo si affida principalmente al britannico John Archibald, argento nella cronometro dei campionati nazionali 2019 e 14° ai mondiali dello stesso anno.

In classifica generale continua a comandare il re dell’ultimo Tour, Tadej Pogacar della UAE Team Emirates: il giovane sloveno vanta 1’15” di vantaggio su Wout Van Aert e 3′ su Mikel Landa e non dovrebbe avere problemi a conquistare il tridente assegnato al vincitore della Tirreno Adriatico. Il friulano Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe) proverà a restare tra i migliori cinque della generale.