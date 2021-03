Tirreno Adriatico, prima tappa a Van Aert. Alla Eolo-Kometa la maglia degli scalatori

Avevano annunciato battaglia e hanno mantenuto la promessa i corridori della Eolo-Kometa all’esordio nella Tirreno Adriatico, prima gara a tappe della stagione per il team di ciclismo con base varesotta. Nella prima tappa della “corsa dei due mari”, con partenza e arrivo a Lido di Camaiore, gli uomini di Ivan Basso si sono resi protagonisti della fuga più importante della giornata con ben due uomini, uno dei quali – Vincenzo Albanese, 24 anni – ha conquistato la maglia di leader tra gli scalatori.

La tappa è terminata in volata, come da previsioni, con vittoria “nobile” di una delle giovani stelle del ciclismo mondiale, Wout Van Aert (Jumbo-Visma) che ha battuto sulla linea del traguardo due sprinter di rango come Caleb Ewan (Lotto-Soudal) e Fernando Gaviria (Uae-Emirates); quarto e migliore degli italiani Andrea Vendrame (Ag2r-Citroen). Il primo uomo della Eolo al traguardo è stato Manuel Belletti (19°), che ha provato a disputare la volata ma si è ritrovato un po’ chiuso e ha accusato anche un salto di catena.

Poco male perché, come già detto, la Eolo-Kometa è stata una delle formazioni più attive: con Albanese è stato protagonista il giovane Samuele Rivi, l’ultimo a resistere in fuga insieme a Davide Bais (Androni-Sidermec): i due, persi i compagni di avventura, si sono arresi al ritorno del gruppo solo a 12 chilometri dal traguardo.

Domani – giovedì 11 marzo – la seconda tappa promette di essere più movimentata: si parte da Camaiore per arrivare a Chiusdino in provincia di Siena dopo alcuni strappi: Albanese proverà a difendere la maglia dei GPM sul Poggio alla Croce e al traguardo, ma forse la Eolo-Kometa proverà l’azione anche con altri corridori.