Un autoarticolato esce di strada a Olgiate Olona: intervengono i vigili del fuoco

Un autoarticolato è uscito di strada questo pomeriggio, martedì 9 marzo, a Olgiate Olona i, via Diaz, angolo con via Mentana, poco prima del sottopasso.

Galleria fotografica Autoarticolato uscito di strada a Olgiate Olona 4 di 4

Vigili del Fuoco e agenti della polizia locale sono intervenuti in aiuto dell’autotreno in difficoltà. È stata chiamata anche la gru dei vigili del fuoco per rimettere il mezzo in carreggiata.

L’intervento ha richiesto l’istituzione del senso unico alternato per tutte le operazioni di soccorso.