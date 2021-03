Un binocolo speciale per “Un mondo a colori”

Si intitola “Un mondo a colori” il prossimo laboratorio d’arte e creatività di Collezione Panza Kids, ispirato come sempre da un tour virtuale che è l’occasione per i bambini di abbandonarsi ad un viaggio immersivo nell’arte per poi creare il proprio capolavoro.

L’appuntamento è per sabato 27 marzo alle ore 15 su piattaforma Zoom: guidati dagli esperti ci LaborArs nelle sale più colorate di Villa Panza, i bambini costruiranno poi insieme un bellissimo binocolo per guardare il mondo con lenti “speciali”.

L’evento, organizzato da LaborArs, è indicato per bambini da 4 anni in su e si tengono sulla piattaforma ZOOM.

All’acquisto del biglietto verrà inviata una mail con il link per accedere all’incontro e i dettali necessari per partecipare Iscrizioni a questo link.

Per maggiori informazioni scrivere a faibiumo@fondoambiente.it oppure via WhatsApp al 349 6008287 (Francesca) – 347 9668538 (Giovanni).