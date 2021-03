Un cinghiale per le strade di Gallarate

Si aggirava affamato per le strade di Cedrate di Gallarate: un grosso cinghiale è stato avvistato e ripreso, prima dell’alba di martedì 9 marzo, in via XXIV Maggio.

Nel video il grosso cinghiale adulto si muove lungo il viale, per poi fermarsi alla ricerca di cibo, all’incrocio con via Rovereto, di fianco alle scuole medie del quartiere.

Dopo che una foto tratta dal video è stata diffusa sui social e su whatsapp alcuni residenti della zona ci hanno segnalato le tracce del passaggio dell’animale, che si deve esser spinto verso rotonda dello svincolo dell’autostrada (le tracce portano ad almeno 200 metri più avanti dell’incrocio dove è stato fotografato).

Va detto che non sono pochi gli avvistamenti di animali selvatici soprattutto nella zona Nord di Gallarate, dove case e palazzi confinano direttamente con i fitti boschi collinari del Parco del Ticino: più volte sono stati avvistati cervi e altri ungulati, nel 2015 gli “sconfinamenti” si erano ripetuti nel giro di pochi giorni (ne scrivevamo qui). I cinghiali, essendo onnivori e capaci di difendersi, sono comunque particolarmente invasivi: nell’ultimo anno, complice il lockdown, si sono moltiplicate le segnalazioni di cinghiali che si spingono fino ai centri abitati (ad esempio a Varese, ma anche nei quartieri di Roma).