“Un contributo per il 112”, ma un cittadino di Castano Primo svela il tentativo di truffa

Un cittadino di Castano Primo ha ricevuto una chiamata anomala riguardo a un contributo da destinare al 112. Dall’altra parte della cornetta c’era invece un malintenzionato.

Il castanese ha così svelato un tentativo di truffa, segnalando alle autorità la telefonata sospetta.

«Ho ricevuto una telefonata sulla linea fissa di casa – spiega il cittadino -, ho risposto al volo nella speranza che fosse la chiamata per la vaccinazione anticovid. L’interlocutore invece, senza qualificarsi, mi ha chiesto se sapevo che il 112 è il numero unico per il pronto intervento, a risposta affermativa ha incominciato a tessere le lodi sul suo funzionamento ed ha fatto riferimento a fantomatici superiori alla ricerca di contributi per mantenerlo sempre efficiente. Il soggetto ha assicurato che si sarebbe trattato di un contributo una tantum, completamente detraibile dall’IRPEF, a fronte di un presente, probabilmente una rivista o un giornale, recapitato da un fantomatico corriere dietro il versamento di € 98,00 e “magari la mancia al corriere».

«Ha più volte chiesto conferma dell’indirizzo per cui credo si basasse sull’elenco telefonico – prosegue il castanese -, richiesto di confermare che chiamava dal 112 non ha risposto ma ha raccomandato che in caso di mia assenza ci fosse qualche altro famigliare a ritirare il “pacco” ed a versare il contributo».