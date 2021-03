Un giovane autore piemontese nella giuria del premio “Masio Lauretti” 2021

Dopo aver partecipato all’edizione 2020 ed essersi classificato sul podio, il giovane autore piemontese Matteo Angelo Lauria entra a far parte della giuria del premio letterario di poesia “Masio Lauretti” 2021. «Una notizia – afferma Matteo – che mi ha riempito di orgoglio e di soddisfazione. Una grande opportunità di crescita grazie a cui poter sfruttare le proprie abilità, dimostrare concretamente le proprie potenzialità e dare il meglio di sé».

È stata la presidente del concorso, la scrittrice e poetessa Franca Palmieri, ad annunciargli la decisione del comitato organizzativo. «Franca – racconta Matteo – mi ha più volte sottolineato l’importanza delle nuove generazioni nella società in vista del domani. Da qui è nata l’idea di dar vita ad un concorso letterario che mettesse i giovani in primo piano, incentivandoli a cimentarsi ed appassionarsi al mondo della scrittura, con particolare riferimento alla poesia. La poesia permette di riflettere sulla realtà che ci circonda, di scavare a fondo nella nostra interiorità e di esternare i nostri sentimenti più autentici».

Il concorso, promosso dall’associazione culturale Sfera di Aprilia, si articola in due sezioni ed è riservato agli studenti delle scuole secondarie medie (sezione A) e superiori (sezione B) di tutta Italia. È possibile concorrere con un massimo di due componimenti in lingua italiana di lunghezza non superiore a 30 versi ciascuno, a tema libero (sezione A e B) o a tema “ascolto empatico” (solo sezione B).

L’iscrizione è gratuita e avviene attraverso il sito web del premio, dove si può compilare il modulo di partecipazione e caricare da una a due poesie in formato digitale. Il premio “Lauretti”, infatti, intende dare agli aspiranti scrittori e alle aspiranti scrittrici una possibilità per mettersi in gioco e mostrare il loro talento. La data di scadenza è il 31 maggio 2021.

Per la valutazione delle opere pervenute, Matteo si confronterà con i colleghi Franca Palmieri (scrittrice e Presidente), Nicolò D’Ignazio (studente di Lettere e Filosofia e Segretario del premio), Giada Lauretti (medico chirurgo e neuropsichiatra infantile), Dante Maffia (scrittore), Elvis Martino (assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili di Aprilia) e Antonella Rizzo (pedagogista e scrittrice).

La cerimonia di premiazione si svolgerà entro novembre 2021 in una sede istituzionale del Comune di Aprilia. Oltre a targhe, medaglie e diplomi, verrà offerto dall’Ordine dei medici di Latina un riconoscimento in denaro ai primi classificati della sezione B e al vincitore del tema “ascolto empatico”; invece, ai vincitori e alle menzioni d’onore della sezione A saranno consegnati libri di poesia o narrativa. Ma le sorprese non finiscono qui: ogni anno uno dei primi tre classificati della sezione B verrà inserito nella giuria dell’edizione successiva (purché abbia compiuto 18 anni).