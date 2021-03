Hai un’idea per Glocal21? Questo è il momento di proporla

Aperta la call for ideas per l’edizione 2021 di Glocal, il Festival del giornalismo digitale di Varese. L’edizione di quest’anno si svolgerà dall’11 al 14 novembre, in presenza o in streaming, come avvenuto lo scorso anno, a seconda delle misure in vigore per il contenimento della pandemia da nuovo coronavirus.

La manifestazione, che giunge quest’anno alla sua decima edizione, raccoglie ogni anno a Varese il meglio del giornalismo italiano ed internazionale per una tre giorni di dibattiti e confronti sullo stato dell’arte della professione, sulle ultime tendenze e sulle prospettive future.

Come detto, fino al 31 maggio c’è tempo tempo per proporre un panel per la prossima edizione. Basta compilare questo form per suggerire un tema da affrontare o addirittura un incontro già strutturato. La redazione esaminerà le proposte più interessanti e ricontatterà chi le ha proposte per organizzarle insieme.