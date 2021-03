Con Ups Malpensa punta tutto sul cargo

Ups arriva a Malpensa e potenzia la filiale cargo italiana, collegandolo con Colonia e l’aeroporto di Napoli. Dopo qualche settimana dal lancio, l’investimento del colosso americano del cargo è stato ufficializzato oggi, martedì 30 marzo (in modalità videoconferenza).

Ad aprire le danze e moderare l’incontro online Pietro Evangelista.

Daniel Carrera – presidente di UPS Europa – ha presentato il nuovo volo Napoli-Malpensa-Colonia: «Questa nuova rotta è un modo per creare connessioni, aiutando le aziende italiane a connettersi con tutto il mondo». I collegamenti saranno quindi più rapidi, in modo che le aziende «possano fare così un nuovo passo entrando in un mercato più ampio. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per aiutare gli imprenditore italiani a realizzare i loro sogni».

Per Karl Haberkorn (Managing Director di UPS Italia) il nuovo volo rappresenta un’occasione per «offrire un servizio migliore per le aziende italiane; investiamo costantemente nel nostro network perché i nostri clienti possano crescere. Ora serviamo 7 aeroporti, con l’aggiunta di Milano e Napoli. Il volo conferma la fiducia nell’economia italiana e nel suo export, cruciale più che mai nel rilancio dell’economia italiana». Le piccole e medie imprese italiane, dunque, non dovrebbero farsi sfuggire l’occasione dell’internazionalità.

Malpensa e il cargo

A rappresentare il territorio di Malpensa il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana: «Sul nostro territorio c’è una grande necessità di avere dei collegamenti, sono convinto che sia il futuro verso cui rivolgersi: digitalizzazione, ricerca, export. Dobbiamo guardare verso il futuro e rilanciare la nostra economia», ha affermato. «È un momento difficile per noi – ha concluso – ma in cui si possono cogliere tante opportunità, come i bandi dell’Unione Europea per investire nell’innovazione, nella ricerca e nella digitalizzazione in modo da affrontare il futuro con la risposta dinamica tipica della nostra regione».

Ha preso poi la parola l’assessore a Mobilità e lavori pubblici di Milano, Marco Granelli: «Dobbiamo aiutarci ad avere uno sguardo alla mobilità integrata e Ups, come ha dimostrato, ha lo sguardo di un lavoro complessivo: accessibilità, flessibilità e presenza sulla filiera, con l’attenzione alle maggiori criticità come quelle di un territorio come Milano».

La scelta dell’azienda statunitense su Malpensa conferma l’aeroporto del Varesotto come primo scalo merci in Italia: «Prima del Covid transitava il 50% delle merci, nel primo trimestre del 2021 siamo saliti al 70%», ha preso la parola Armando Brunini, ceo di Sea.

Il Mezzogiorno come hub dell’Europa

Hanno partecipato anche dei rappresentanti dell’imprenditorialità del Mezzogiorno. «Siamo lieti dell’investimento in Campania – ha affermato Antonio Marchiello, assessore al Lavoro e alle attività produttive di Regione Campania – questa attività sarà utile all’abbigliamento, e all’agroalimentare: tante piccole e medie imprese di alta qualità si espanderanno ancora di più».

Alessandra Clemente, assessora al Patrimonio, ai Lavori Pubblici e ai Giovani Comune di Napoli ha salutato la nuova tratta come un «preludio di un investimento e di connessione: è un segnale di pianificazione, di investimento in ciò che fa parte dei progetti di crescita e di sviluppo dei nostri territori».