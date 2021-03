Uyba delle meraviglie a un passo dalla finale di Champions

Al Vakifbank Spor Sarayi la Uyba vince per 2-3 (25-20, 25-17, 21-25, 13-25, 13-15) la partita di andata della semifinale di Champins League contro le padrone di casa del Vakifbank che a partire dal terzo set sbagliano praticamente tutto.

La Uyba inizia bene ma poi subisce l’accelerazione delle padrone di casa che soprattutto in battuta sono maggiormente incisive, mentre lo stesso Musso più volte durante il set deve rimproverare le sue di una battuta fin troppo morbida. Nel secondo set invece sono le turche che dal primo minuto dettano i ritmi della partita mentre nel terzo e nel quarto le biancorosse cambiano pelle, aprono le ali e iniziano a volare alto, prendendo fiducia e mettendo in campo un bellissimo gioco. Nel quinto parziale Gennari e compagne mettono la ciliegina sulla torta e il sogno di conquistare la finale non sembra più soltanto un sogno.

Le ragazze di coach Musso hanno dimostrato tutto il loro splendido momento di forma e il valore del gruppo che dopo i tanti problemi di inizio stagione, si è ritrovato e ha dimostrato di avere voglia di chiudere al meglio la stagione.

MVP Alexa Gray che chiude con 22 punti (47% positivo). Ottima prova anche per Mingardi che chiude con 21 punti (3 ace, 3 muti). Dall’altra parte della rete non bastano i 27 punti di Haak a raddrizzare la serata no per le padrone di casa.

A fine partita sorride Alexa Gray: “E’ stata una bella partita per noi. Loro sono una squadra molto forte ma siamo molto contente per come abbiamo recuperato e sono molto orgogliosa di come abbiamo giocato e di come abbiamo saputo recuperare”.

La partita

Coach Musso schiera il sestetto titolare composto dalla regista Poulter in diagonale con Mingardi, Gennari e Gray in attacco, Olivotto e Stevanovic al centro, Leonardi libero.

Buona la partenza nel primo set per la Uyba che si porta sul 1-5 facendosi subito vedere a muro. Le padrone di casa però non ci stanno, aumentano il ritmo e si portano a +3 (12-9), approfittando anche di un po’ di errori delle biancorosse (time-out Musso). la fase centrale del set procede con le ragazze di Guidetti avanti tre punti, anche se Gennari e compagne provano a trovare spazi di contrattacco (17-14). Musso mette in campo Piccinini su Gray per rinforzare la seconda linea prima di chiamare il secondo time out per dare una strigliata alle sue ragazze che stanno anche battendo in modo troppo morbido. L’attacco di Haak e quello di Bartsch chiudono il set 25-20.

Brutta invece la partenza nel secondo set per Gennari e compagne che si trovano subito sul 4-0. Sul 6-1 coach Musso si trova costretto a fermare il gioco per provare a dare una scossa alle sue ragazze che sembrano bloccate. La Uyba approfitta di alcuni errori delle padrone di casa e con l’ace di Gennari va a -2 (11-9). Haak e compagne però hanno un’altra marcia e nella parte centrale del set corrono sul 17-12 (time-out Musso che ancora una volta mette al centro del suo discorso l’inefficacia in battuta). Finale in discesa per le turche che chiudono con l’attacco di Haak (25-17).

Anche il terzo parziale vede le padrone di casa guidare il set per 7-5. L’ace di Mingardi e la pipe di Gray riportano la parità (7-7). Mingardi in battuta prova a spingere mettendo in grande difficoltà la ricezione turca e facendo conquistare alle bustocche il +2 (7-9). Sull’11-14 è Guidetti che deve fermare il gioco per riportare ordine tra le sue ragazze. Al rientro in campo la Uyba prova a scappare (13-17) ma le padrone di casa non ci stanno e rimettono equilibrio (17-17). Busto sta giovando con maggiore grinta e vola sul 19-22 (time-out Guidetti). Un erroraccio di Bartsch regala a Busto il 20-24 e l’attacco di Gennari chiude il parziale 21-25.

Il quarto set si apre in sostanziale equilibrio (3-3). Le turche sbagliano e lanciano Busto sul 4-8 e portano Guidetti a cambiare regia, mettendo in campo Ozbay. Uno scambio lunghissimo mostra come entrambe le formazioni siano determinate a darsi battaglia, con Mingardi che si prende il punto (6-10 e time-out Vakifbank). Le farfalle hanno aperto le ali e si portano a +6 (10-16). Nulla da fare per le turche che non trovano spazio e subiscono il gioco della Uyba, proiettata alla vittoria (12-21). Nella metà campo di Busto funziona tutto mentre dall’altra parte c’è il blackout. Una indiavolata Mingardi chiude il set con un ace (13-25).

Tie break – Ancora tanti, troppi errori del Vakifbank che soffre e subisce il gioco delle bustocche (3-6 e time-out per un arrabbiatissimo Guidetti). Si va al cambio palla sul 4-8. Stavolta sono le biancorosse a sbagliare e le padrone di casa rimettono parità (8-8). Il muro di Rasic vale il +1 per Vakifbank (11-10). Finale al cardiopalma tra le due squadre che sono intenzionate a giocarsi la vittoria fino all’ultima palla (13-12). L’errore di Gunes consegna a Busto il 13-14 e fa fermare il gioco alla panchina turca. Haak schiaccia fuori e per la Uyba vince 13-15.

Il tabellino

Vakifbank Istanbul – Unet e-work Busto Arsizio 2-3 (25-20, 25-17, 21-25, 13-25, 13-15)

Vakifbank Istanbul: Orge (L2) ne, Ozbay , Senoglu, Aykac (L), Akman 1, Gurkaynak ne, Ismailoglu, Braga 6, Haak 27, Bartsch 16, Yilmaz, Rasic 12, Ognjenovic 4, Gunes 13.

Uyba: Poulter 2, Olivotto 5, Gennari 10, Bonelli, Gray 22, Leonardi (L), Mingardi 21, Piccinini, Cucco ne, Stevanovic 11, Escamilla, Bulovic ne, Herrera Blanco ne.

Arbitri: Luts Koen, Burkiewicz Pawel

Note. Vakifbank: ace 3, errori 11, muri 8. Uyba: ace 6, errori 9, muri 9. Durata set: 23′ 20′ 24′ 19′ 20′