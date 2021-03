Uyba, quindicesima vittoria in fila: Busto assalta il quarto posto

Questa Utyba non si ferma davvero più. Al PalaRadi di Cremona la Unet E-Work vince per 1-3 (22-25, 25-23, 20-25, 19-25)contro le padrone di casa della VBC èPiù Casalmaggiore, salendo momentaneamente al quarto posto, a pari punti con Scandicci che però deve ancora giocare l’ultima partita contro Monza. Per le bustocche è la quindicesima vittoria consecutiva e arriva dopo la grande prestazione in contro l’Eczacibasi, che ha regalato a Gennari e compagne l’accesso in semifinale: un magic moment sempre più lungo.

Una partita molto combattuta quella di Cremona, con un avvio un po’ incerto per le biancorosse che forse hanno un po’ risentito del lungo viaggio di ritorno da Istanbul e che poi hanno saputo prendere in mano le redini della partita e imporre il loro gioco, contro una Casalmaggiore che a tratti ha un po’ perso la bussola.

MVP del match, Camilla Mingardi che chiude con 32 punti (4 muri, 1 ace), seguita da Gray (21 punti, 2 ace). Buona prova anche per capitan Gennari che segna 10 punti (2 muri, 1 ace). A tabellino spiccano i 5 muri di Olivotto sui 13 totali della formazione bustocca.

Dall’altra parte della rete top scorer è Montibeller con 26 punti, seguita da Bajema, 14. Prestazione di livello anche per Kosareva (9 punti, 2 muri, 3 ace), che però nel terzo set è costretta ad uscire dal campo sorretta dallo staff medico, a causa di un problema di affanno respiratorio.

Visibilmente stanca ma molto soddisfatta Camilla Mingardi, fiera dell’atteggiamento di tutta la squadra: “Sono veramente contentissima di questa partita e penso che abbiamo fatto una grandissima impresa in. questo girone di ritorno. Sono fiera della mia squadra. Abbiamo fatto una grandissima crescita ed è merito del nostro allenatore. Abbiamo spinto ogni giorno in palestra e giochiamo ogni partita come fosse una finale, buttandoci nel fuoco per ogni nostra compagna. Adesso ci aspettano tante partite belle da giocare e non vedo l’ora”.

Per le farfalle poco tempo per recuperare le forze, prima dell’impegno in Coppa Italia che vedrà Gennari e compagne affrontare la corazzata e imbattuta Imoco Volley, mercoledì 10 marzo alle ore 18 in quel di Conegliano.

La partita

Coach Musso schiera la formazione titolare formata da Poulter in regia, Mingardi opposto, Olivotto e Stevanovic al centro ,Gennari e Gray in attacco, Leonardi libero.

Il primo set parte subito bene per le padrone di casa che corrono sul 5-1 (time out Busto). Al rientro in campo la situazione non cambia e Casalmaggiore si porta sul 12-5 con una Montibeller scatenata (secondo time out Uyba). Mini break per Busto che accorciale distanze (12-8), costringendo coach Parisi a fermare il gioco per parlare con la sua palleggiatrice. Al rientro in campo Mingardi e Gennari sbagliano la battuta e regalano alle casalasche il 14-9. Approfittando di un momento di black out delle padrone di casa, la Uyba agguanta la parità (15-15 e secondo time out anche per Parisi). Le biancorosse ritrovano lucidità e volano a +4 (15-19). Sul 16-21 Musso mette in campo Piccinini in battuta su Gray, anche per rinforzare la seconda linea. Sul finale Mingardi chiude 22-25.

Il secondo parziale si apre in grande equilibrio (6-6) poi le farfalle aprono le ali e volano sul 9-12. Le casalasche però non ci stanno e ritrovano il pareggio (12-12) con grande determinazione. Fase centrale del set giocata punto a punto con le due formazioni che si danno battaglia (20-20). Sul 21-22 Musso mette in campo Escamilla su Stevanovic. Le padrone di casa guadagnano il 23-22 e coach Musso ferma il gioco per dare indicazioni alle sue ragazze. Al rientro in campo le ragazze di coach Parisi chiudono il set 25-23.

Il terzo set si gioca ancora punto a punto (13-13). La Uyba approfitta di una serie di errori delle avversarie per trovare il 16-19. Sul 17-19 Kosareva, atterrata da un muro, accusa un problema respiratorio che la costringe a essere accompagnata nello spogliatoio sorretta dallo staff tecnico e medico casalasco. L’episodio chiaramente sconvolge le compagne di squadra e apre la strada a Busto che corre sul 18-23. Mingardi chiude il set 20-25.

Ancora un avvio punto a punto nel quarto set (5-5). La Uyba trova spazio e riesce a tenere un piccolo vantaggio nella parte centrale del set (12-15 e time out Parisi che cerca di dare qualche indicazione alle sue per farle tornare in carreggiata). Al rientro in campo continua la corsa delle biancorosse (15-20). Mingardi chiude 19-25 e la Uyba sale al quarto posto.

Il tabellino

VBC èPiù Casalmaggiore -Unet e-work Busto Arsizio 1-3 (22-25, 25-23, 20-25, 19-25)

VBC èPiù Casalmaggiore:Stufi 1, Marinho 2, Kosareva 9, Melandri 8, Montibeller 26, Bajema 14, Sirressi (L), Vanzurova 7, Ciarrocchi 2, Bonciani 1, Maggipinto

Uyba: Gennari 10, Stevanovic 9, Poulter 1, Gray 21, Olivotto 7, Mingardi 32, Leonardi (L), Herrera Blanco 2, Piccinini, Escamilla. Non entrate: Bulovic, Bonelli, Cucco (L)

Arbitri: Lot, Papadopol

Note. Casalmaggiore: ace 4, muri 7. Busto Arsizio: ace 5, muri 13. Durata set: 25′ 27′ 26′ 23′