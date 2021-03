Vendevano auto di lusso su internet ma era una truffa, un arresto anche a Sesto Calende

Dall’alba in tutto il Piemonte e in altre località del nord Italia, tra le quali anche Sesto Calende, sono i corso le esecuzioni di 12 provvedimenti restrittivi e sequestri di disponibilità finanziarie per un valore complessivo di un milione di euro. Ad eseguirle i Carabinieri e i Finanziari dei rispettivi Comandi provinciali di Torino in seguito ad un’indagine su una serie di truffe (48 solo quelle perpetrate in Piemonte) nei confronti di clienti di autosaloni che mettevano in vendita on line auto di grossa cilindrata a prezzi vantaggiosi.

Le vittime, dopo essere state agganciate su internet, venivano invitate a vedere di persona l’auto che avrebbero acquistato e una volta perfezionato l’acquisto e versata la caparra (qualcuno anche l’intera cifra), sparivano nel nulla senza consegnare la vettura. In alcuni casi le auto venivano effettivamente consegnate ma le loro reali condizioni di manutenzione erano nascoste, a volte modificando il chilometraggio o, comunque, occultandone dolosamente vizi e difetti, così da farle pagare a prezzi maggiorati rispetto al loro reale valore. I militari hanno scoperto anche una rete di “prestanome” che si erano resi disponibili ad occultare i profitti e ad ostacolarne l’identificazione.

In provincia di Varese le manette sono scattate ai polsi di Andrea Ferrario, classe 1976, originario di Varese e residente a Ternate. Sequestrata anche la concessionaria V.V. Auto con sede in via Fontana Mora a Sesto Calende e una decina di automobili.