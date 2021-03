Venerdì torna il consiglio comunale di Marnate

Il Comune di Marnate comunica che il consiglio comunale cittadino si riunirà in modalità videoconferenza (visibile qui) venerdì 26 marzo 2021 alle ore 18,00 per l’esame di nove punti all’ordine del giorno. Tra i principali l’approvazione delle aliquote Imu e addizionale comunale Irpef oltre alle tariffe della Tari e per l’occupazione del suolo pubblico. Di seguito i punti previsti:

1) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021

2) ADDIZIONALE COMUNALE ALL’ IRPEF ANNO 2021. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE.

3) APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

4) APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – LEGGE 160/2019

5) PRESA D’ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L’ANNO 2021

6) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DEL NUMERO E DELLE SCADENZE DELLE RATE DI PAGAMENTO PER L’ANNO 2021

7) APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 (ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267), DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO. (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL’ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).

8) ADESIONE ALL’AGENZIA DELL’ABITARE L.R. 16/2016 DEI COMUNI DELLA VALLE OLONA E APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELLANZA, FAGNANO OLONA, GORLA MAGGIORE, GORLA MINORE, MARNATE, OLGIATE OLONA E SOLBIATE OLONA PER LA COSTITUZIONE DELL’AGENZIA DELL’ABITARE

9) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI