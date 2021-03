Vittoria pesante della Robur in Sicilia. C Gold, sorrisi per Gallarate e Academy

Serie B di basket in campo per l’infrasettimanale, C Gold per i recuperi delle partite rinviate nei primi turni di campionato. Nel torneo cadetto bella vittoria esterna della Coelsanus Varese sul campo siciliano di Torrenova: nel massimo raggruppamento regionale invece, successi per Gallarate e Varese Academy su Milano3 e Valceresio.

HIDALGO SUPER: ROBUR CORSARA

Un’ottima prova offensiva di Penny Hidalgo, 22 punti, ha trascinato la Robur in una sfida che metteva in palio due punti fondamentali per provare a evitare la zona playout del girone B. In Sicilia la squadra di Saibene supera l’esame Torrenova con qualche patema d’animo nel finale quando i padroni di casa in 3′ risalgono dal -8 al -2, con Gergati che sbaglia due liberi. Sull’ultimo possesso però Galipò a 6″ dalla fine ha fallito il tiro del pareggio sulla chiusura di Albique, giocata decisiva per blindare il 65-67 finale.

La Coelsanus ha così sbancato il campo dei messinesi pur senza il proprio giocatore cardine, Marco Allegretti, sempre fermo per un problema muscolare. In fase offensiva, oltre a un Hidalgo che ha tirato 9/14 dal campo, doppia cifra anche per Corno (15) e Ivanaj (12) mentre Antonelli ha chiuso a un punto dalla “doppia doppia”, visto che alle 9 marcature ha aggiunto 10 rimbalzi che hanno consentito di reggere l’urto sotto canestro.

Fidelia Torrenova – Coelsanus Robur et Fides Varese 65-67

(14-22, 31-38; 46-52)

Varese: Hidalgo 22 (7/11, 2/3), Corno 15 (4/6, 2/9), Ivanaj 12 (3/10, 1/2), Antonelli 9 (2/4, 0/2), Maruca 5 (1/3, 1/2), Gergati 2 (0/4, 0/1), Albique 2 (1/2), Boev, Dalcò. Ne: Trentini. All. Saibene. GIRONE B – CLASSIFICA

Piacenza 28; Agrigento* 26; Vigevano* 22; Bernareggio, Pavia 20; Crema* 18; Bologna 16; Cremona** 14; Olginate**, Ragusa*, ROBUR VARESE 12; Sangiorgese**, Fiorenzuola 10; Torrenova*, Piadena** 8; Palermo 5.

Note – ogni * una partita in meno. Palermo -1.

C GOLD, ACADEMY SPUMEGGIANTE

Martedì sera la Esse Solar Gallarate è tornata al successo in C Gold superando in una partita difficile equilibrata Milano3 sul parquet di Basiglio. La formazione di Baroggi ha così reagito subito alla sconfitta di sabato scorso a Saronno e si è messa proprio all’inseguimento degli amaretti. A decidere un match sempre in bilico sono state due triple segnate da Clerici nel finale: per lui in tutto 18 punti; buona anche la prova a livello difensivo per il BBG.

Ma a 4 punti in classifica c’è anche la giovanissima Varese Academy che mercoledì sera alla Enerxenia Arena ha piegato la Baj Valceresio per 86-77. Quattro in doppia cifra per i biancorossi di coach Bizzozi a partire dai due giocatori (Marchiaro 19, Virginio 13) reduci dalla bella esperienza nell’Eurolega giovanile con i colori della Stella Azzurra Roma. Varese resta così a punteggio pieno visto che deve ancora recuperare la partita con il Sette Laghi; i “Lupi” di coach Bruno Bianchi invece rimangono a quota 2 in classifica.