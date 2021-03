I volontari raccolgono 4 quintali di rifiuti nel bosco di via Gaggio

Un weekend di pulizia del bosco vicino a via Gaggio: questo l’impegno dei volontari dell’associazione “Ripuliamo Lo”, che tra sabato 27 e domenica 28 marzo, dopo delle segnalazioni da parte dell’amministrazione di Lonate Pozzolo della presenza di rifiuti urbani e pericolosi nella zona di Cascina Semprevento, si sono rimboccati le maniche per pulire l’area boschiva.

«Le operazioni sono state rese particolarmente disagevoli dal fatto che i rifiuti fossero collocati all’interno di un avvallamento del terreno, ma i volontari non si sono arresi di fronte a questa difficoltà e hanno lavorato in cordata, raccogliendo e differenziando circa 4 quintali di rifiuti che persone incivili nel corso del tempo avevano scaricato», ha comunicato il presidente di Sap, Modesto Verderio, che ha sottolineato la «fondamentale importanza del coordinamento svolto da Sap sia durante le operazioni di conferimento presso la piattaforma dei rifiuti urbani, sia durante le operazioni svolte da apposita ditta specializzata in sicurezza e smaltimento dei rifiuti speciali».

Ora l’area è ritornata incontaminata, «come originariamente doveva essere»: l’augurio è che nessuno ripeta questi gesti di inciviltà.