“Il 25 Aprile in Italia pace e democrazia sono rinate”

«Il 25 aprile l’Italia della democrazia e della pace è potuta rinascere». Il discorso del professor Antonio Maria Orecchia, docente dell’Università dell’Insubria, in occasione dei festeggiamenti del 25 Aprile, ha messo al centro un tema delicato, quello della pacificazione del Paese. «Non si tratta di cercare un’impossibile memoria condivisa – ha detto Orecchia – perché non si possono annacquare un pezzo di storia e non fu la stessa cosa combattere per una causa o per l’altre».

Il docente dell’Insubria ha richiamato il contributo di Norberto Bobbio sul tema della pacificazione, questione aperta da tempo in Italia e dalla quale scaturisce una sola certezza: nel ricordo si sopravvive alla morte.

IL PREMIO AGLI STUDENTI

Il discorso del professor Orecchia ha sottolineato in più passaggi l’importanza dei valori di pace e di democrazia di questa celebrazione, messaggio che ha accompagnato le premiazioni degli 85 alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie cittadine.

«Questo premio è stato istituito nel 1946 – ha spiegato il sindaco Davide Galimberti – dopo bombardamenti, distruzione, fame e miseria, tra i primi atti della nostra e altre città c’è stata l’intuizione di istituire un premio per le future generazioni che dovevano ricostruire il Paese, per la necessità di ricostituire anzitutto i valori civici di coesione e solidarietà, dopo aver passato anni terribili. Voi bambini che ricevete questo premio in questo anno difficile, avete il grande merito di aver aver saputo affrontare al meglio la terribile emergenza della pandemia».

Tra una sanificazione e l’altra sono saliti sul palco gli studenti delle scuole Baracca, Cairoli, Canetta, Carducci, Fermi Foscolo, Galilei, Garibaldi, IV novembre, Locatelli, Marconi, Mazzini, Medea, Morandi, Parini, Pascoli, Sacco, Settembrini, S.G, Bosc e Pascoli di Lozza.

Alle celebrazioni del XXV Aprile a Varese, che si sono tenute nella tensostruttura dei Giardini Estensi, hanno partecipato: il sindaco Davide Galimberti, l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, il prefetto Dario Caputo, il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese Giuseppe Carcano, i rappresentanti delle forze dell’ordine, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, i parlamentari Alessandro Alfieri e Maria Chiara Gadda, il consigliere regionale Samuele Astuti, il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese Giuseppe Carcano, lo storico Enzo Rosaruio Laforgia, il consigliere comunale Simone Longhini, il presidente dell’Anpi provinciale Ester De Tomasi, la presidente dell’associazione “Calogero Marrone” Margherita Giromini e la segretaria della Cgil Stefania Filetti,

TUTTI GLI ALUNNI PREMIATI

Scuola Baracca: Lorenzo Brighina, Chiara Pomo, Gabriele Sessa,

Scuola Cairoli: Melissa Bici, Elisabetta Kurysh, Samantha Mendoza

Scuola Canetta: Argi Furruku, Francesco Bianchi, Maria Vittoria Giola

Scuola Carducci: Marco Bizioli, Tommaso Campisi, Giorgia Colombo, Beatrice Cop, Anita Geronzi

Scuola Fermi: Sebastiano Belfiore, Sofia Filippi, Rachele Santinon

Scuola Foscolo: Luca Aulicino, Giovanni Caretti, Anna Macchi

Scuola Galilei: Fabio Croci, Than Hung De Benedictis, Rebecca Dozio, Alessandro Pitzalis

Scuola Garibaldi: Jacopo Cattoni, Enio Isa, Giulia Mattiani

Scuola IV Novembre: Vittoria D’Ercole, Alessandro Demontis, Emma Di Pascoli, Martina Guzzi, Mirko Ugo Lavieri, Valerio Montano, Thomas Sinatra

Scuola Locatelli: Elisa Bianchi, Gilmar Alexander Esposito, Sara Petacci

Scuola Marconi: Leonardo Cardani, Irene Gemiti, Mattia Oprandi, Chiara Pedrini, Alice Remelli

Scuola Mazzini: Martino Cagnola, Marian Elbahrawy, Enea Abdelbasset Abdelaim Keci, Alessandro Ochoa, Elisabetta Greco, Ronaldo Vushaj

Scuola Medea: Sarah Laalaoui, Iris Giovanna Mascaro, Sofia Tescaro

Scuola Morandi: Giulia Bucco, Christian Dehiwalage, Emma Gervasini, Francesco Luongo, Giulia Mascetti, Pietro Perucco

Scuola Parini: Andrea Bosetti, Greta Gambitta, Amira Saad Elsayed Ahmed

Scuola Pascoli: Alessandro Ferrari, Federica Gandini, Giulia Gandini, Leonardo Pignatiello, Matilda Vanotto, Simona De Caro, Franco Verdicchio

Scuola Sacco: Diletta Spione, Mohammed Ehab Ebrahim Shaban Ahmed, Angelica Spano

Scuola Settembrini: Gioia Garavaglia, Martino Marazzi, Michele Zambelli

Scuola S. G. Bosco: Michele Zambelli, Alessandro Bottinelli, Giulia Gavioli, Arianna Grandinetti, Nadia Istrate, Fabio Tommasello, tutta la classe 3B

Scuola Pascoli di Lozza: Francesca Caravati, Emma Sciarrino, Giorgio Giuliano Gastaldi