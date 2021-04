Acquistare online risparmiando

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un notevole aumento delle vendite online, relative a qualunque tipo di prodotto, questa crescita è stata favorita sia dalla situazione pandemica, che ci ha costretti a restare a casa, sia da tantissime agevolazioni ed incentivi che ci hanno spinto agli acquisti online.

Sono sempre più numerosi i siti e-commerce che mettono a disposizione dei clienti tantissimi sconti, tutti finalizzati alla fidelizzazione della clientela e alla crescita delle vendite.

Codici sconto: cosa sono e come funzionano?

Tra i tantissimi incentivi che spingono maggiormente gli utenti verso gli acquisti online, c’è sicuramente quello relativo ai codici sconto. Su molte piattaforme online è possibile accedere a numerosi negozi predisposti alla distribuzione di codici sconto su alcuni prodotti, per poter capire nello specifico come ottenerli e come utilizzarli, scopri maggiori dettagli qui.

In generale, il codice sconto è caratterizzato da una serie di lettere e numeri, i negozi online decidono di crearlo per favorire i loro clienti, invogliandoli all’acquisto. Solitamente, il codice sconto va inserito nell’ultima fase relativa alla procedura di acquisto online, nell’apposita sezione carrello.

Una volta inserito, il codice sconto permette di diminuire il prezzo originale del prodotto, applicando appunto, una percentuale di sconto.

I codici sconto, inoltre, sono differenti dai classici sconti, visto che si tratta di specifiche password riservate a determinate piattaforme online. Per quanto riguarda invece, gli sconti, questi possono essere visibili a tutti direttamente sui siti e-commerce di riferimento.

In quali casi il codice sconto non viene applicato?

Molto spesso, quando acquistiamo online può capitare, una volta inserito il nostro codice sconto, di non vedere alcuna variazione di prezzo. I motivi per i quali non ci viene applicato lo sconto sono vari, ad esempio, potrebbe accadere che il codice sia scaduto, quindi, non viene più applicato alla spesa totale del nostro acquisto.

Un’altra ipotesi potrebbe essere quella che il codice non è stato digitato nella maniera corretta durante la procedura d’acquisto, quindi, non viene riconosciuto. Infine, potrebbe anche accadere che il nostro codice sconto sia relativo solo ad alcune specifiche categorie d’acquisto, quindi, non può essere applicato su tutti i prodotti.

In generale, però, seguendo correttamente tutte le varie procedure, avendo precedentemente raccolto informazioni relative al codice sconto, possiamo tranquillamente concludere l’operazione online e ottenere lo sconto per il nostro acquisto.

Differenze tra cashback e codici sconto

Tantissimi portali consentono agli utenti di iscriversi al servizio cashback, che ha sempre la finalità di invogliare maggiormente la clientela agli acquisti online. Il cashback però, è diverso dal codice sconto, si tratta infatti, di una forma di rimborso che viene offerta agli utenti che acquistano, i quali, una volta raggiunta una soglia minima, possono richiederne il trasferimento sul proprio conto.

Il codice sconto, invece, come abbiamo visto, non rimborsa il cliente, ma gli permette di ricevere uno sconto sul suo acquisto. Su alcune piattaforme online, inoltre, è possibile anche ottenere una combinazione tra cashback e codice sconto. Per poter ricevere questo grande vantaggio economico, bisogna seguire alcune procedure e operazioni specifiche.