Basket Uisp verso un nuovo regolamento? Un pesce d’aprile, ma non del tutto

Un nuovo regolamento in arrivo? Citando un articolo “apparso” lo scorso 1 aprile, la sda Pallacanestro Uisp Varese annuncia grandi novità per il prossimo campionato: «Renato Vagaggini, responsabile della Sda Pallacanestro Uisp Varese annuncia il nuovo corso di sperimentazione – si legge sulla pagina facebook della Sda – abbiamo abbracciato il nuovo regolamento sperimentale e lo testeremo già dalla prossima stagione su tutti i nostri campionati».

Quali sono le novità? «Sicuramente giocare in 12 sarà una bellissima novità per i nostri giocatori Senior non più giovanissimi – si legge sempre nel post – Visti i 2 giocatori in più è stato fondamentale introdurre anche il concetto di Offside in modo che non ci sia la possibilità di giocare con una punta in avanti. Sarà un vero 6vs6 e non un 5+1″. Novità anche sulla gestione dei falli. «Bello anche il PowerPlay di 3 minuti in stile hockey per falli antisportivi, 5° fallo o fallo tecnico o qualsiasi fallo negli ultimi 2 minuti di gioco. Sarà uno stimolo in più per avere finali di partita infuocati».

«Non tutte le novità però saranno facile da interpretare per gli arbitri» interviene Lorenzo Favretto responsabile dei fischietti varesini. «Non c’è ancora chiarezza sulle dinamiche del tiro da 3 punti di tabella che varrà 4 punti. Il regolamento non specifica le parole corrette per dichiarare la “tabella” e se la dichiarazione dovrà avvenire prima del tiro, prima del tocco sul tabellone o prima che la palla tocchi terra».

Una serie di novità da far girare la testa, e da rendere necessario un approfondimento sul sito web della Struttura di attività, sportonlive.it. Ma, una volta cliccato sul link indicato, ecco la sorpresa… pasquale: “Eh sì, è solo un pesce d’Aprile… non vi preoccupate! È solo una maniera scherzosa per rimanere vicini in questo momento di stop e prendere la vita con un sorriso – prosegue la nota – ma non tutto può essere uno scherzo. Noi crediamo molto nell’evoluzione della pallacanestro e sul ruolo che noi, Enti di promozione sportiva, abbiamo nel cercare di innovare lo sport che amiamo. Per questo motivo, seriamente questa volta, invitiamo chiunque a comunicarci possibili idee su regole che vorreste fossero introdotte nei campionati Uisp di Pallacanestro. Inviateci le vostre proposte alla mail pallacanestro.varese@usip.it” Le idee saranno discusse nella trasmissione “Overtime live”, in onda ogni lunedì alle 20.30 sui social Pallacanestro Uisp Varese.