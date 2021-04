BTicino sponsor del grande canottaggio a Varese

La vocazione all’impegno sociale ed il forte legame con il territorio hanno determinato la decisione di associare Bticino a due importanti eventi di canottaggio in programma questa settimana sul Lago di Varese. Da lunedì 5 fino al 7 aprile si disputano infatti la regata europea di qualificazione continentale olimpica e paralimpica, e dal 9 all’11 aprile i Campionati europei, cui parteciperà una nutrita squadra di atleti azzurri.

Per ottenere il pass olimpico sono previsti circa 100 atleti mentre a contendersi gli europei ci saranno 600 atleti provenienti da oltre 20 nazioni.

In particolare, la scelta di supportare la qualificazione Paralimpica è coerente con l’impegno di Bticino nell’integrazione sociale delle disabilità. Dal 1987, infatti, è attiva una collaborazione con il Centro di formazione Professionale di Varese per l’inserimento professionale di persone diversamente abili, che ha dato vita a 450 tirocini e 200 percorsi di orientamento all’interno dell’area produttiva. Franco Villani, amministratore delegato di Bticino ha così commentato: «In tutto il mondo il Gruppo Legrand è impegnato, grazie ai suoi dipendenti e alle comunità locali, nel rispetto della diversità e nella cura delle tematiche sociali. Sono orgoglioso di legare il brand BTicino ad eventi sportivi che ci offrono l’opportunità di rinnovare l’impegno verso il territorio, valorizzando al contempo i nostri valori di diversità e inclusione. Con l’augurio che sia un’occasione di rinascita e di ripartenza, dopo un periodo di crisi senza precedenti, traendo forza e determinazione per il futuro dall’esempio che ci offrono gli atleti con disabilità».