Camion e auto si scontrano, spavento per una donna incinta

Incidente stradale a Laveno Mombello nella tarda mattinata di sabato 3 aprile.

In via XXV Aprile per cause in fase di accertamento un’autovettura e un autocarro si sono scontrati e nell’impatto l’auto è finita contro un palo dell’impianto semaforico.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanza e automedica perché una delle persone a bordo dell’auto -una ragazza di 22 anni- è incinta. Fortunatamente le condizioni di tutti -coinvolte anche altre due persone di 20 e 49 anni- sono buone ma la giovane è comunque stata portata in ospedale per accertamenti.

Sul posto anche i vigili del fuoco che sono intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.