A Cardano nasce il “Nido inclusivo” del Seme

Il nuovo Nido inclusivo del Seme di Cardano al Campo è attivo dal 7 settembre 2020, ma, a causa della pandemia da Covid-19, fino ad oggi non è stato possibile organizzarne l’inaugurazione in forma tradizionale, invitando tutta la comunità. L’evento è stato posticipato, sperando di poterlo svolgere in presenza, tuttavia, perdurando le restrizioni, il Seme ha scelto di dare l’avvio ufficiale al Nido inclusivo, come messaggio di speranza e di fiducia nel futuro.

La cerimonia di inaugurazione del nuovo Nido inclusivo de Il Seme Società Cooperativa Sociale si terrà giovedì 29 aprile alle ore 18.00.

L’intera cooperativa e tutta la cittadinanza potranno condividere l’evento in diretta Facebook sulla pagina de Il Seme (qui).

All’inaugurazione, secondo i protocolli Covid in vigore, parteciperanno Maurizio Colombo, sindaco di Cardano al Campo; don Aldo Mascheroni, parroco della Comunità pastorale Maria Ausiliatrice a Cardano al Campo; Enrica Buccelloni Assessore alle Politiche sociali e alla persona di Cardano al Campo; Chiara Luoni, neuropsichiatra infantile presso la struttura complessa di Neuropsichiatria infantile dell’infanzia e dell’adolescenza dell’ospedale Del Ponte di Varese; Alberto Tomasello, direttore di filiale della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate; tre famiglie del Nido che condivideranno le loro esperienze.

Nido Il Seme a Cardano, un servizio in continua crescita

L’asilo Nido de Il Seme nasce nel 2006 per rispondere a una precisa necessità: consentire ai genitori lavoratori della cooperativa di tornare a lavorare, conciliando professione e famiglia. Poiché il Nido, così come i suoi piccoli ospiti, ha continuato a crescere, nel 2020 IL SEME ha scelto di ristrutturare l’edificio di via XX Settembre 40 per realizzare un nido che può accogliere fino a 50 bimbi.

La nuova collocazione, modernissima e colorata, offre ai bambini due piani realizzati su misura in base alle loro esigenze e un ampio spazio esterno per il gioco all’aria aperta. I colori delle stanze sono stati scelti con la consulenza della nostra arte terapista in funziona dell’attività svolta in ciascun ambiente. I pilastri di un buon lavoro di squadra, secondo la dott.ssa Laura Consolaro, coordinatrice del Nido, sono: formazione permanente, comunicazione e apertura al confronto.

Un Nido inclusivo per Cardano al Campo

Il Nido de Il Seme accoglie al momento due bambini con disabilità con cui è stato avviato il progetto sperimentale di Nido inclusivo, esempio virtuoso nel panorama provinciale, che persegue un duplice obiettivo di sostegno ai bambini e alle loro famiglie.

Da un lato, favorisce l’integrazione dei bambini con disabilità fin dai primi mesi di vita, e lo stimolo all’autonomia e alla relazione che è assicurata dalla presenza degli altri bimbi; dall’altro, vuole garantire il diritto al lavoro dei genitori di minori con disabilità, spesso sacrificato in mancanza di una struttura adeguata a rispondere alle esigenze dei loro figli.

Il Nido inclusivo fornisce supporto educativo specifico e l’inserimento in un gruppo-classe, così da consentire la relazione nel rispetto delle esigenze specifiche.