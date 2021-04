SiAmo Caronno replica al sindaco: “Le sue risposte non ci soddisfano”

Riceviamo e pubblichiamo

Botta e risposta tra il sindaco di Caronno Varesino Raffaella Galli e la capogruppo di SiAmo Caronno Maria Rosa Broggini. Oggi le puntualizzazioni relative all’ultimo consiglio comunale che hanno visto maggioranza e minoranza scontrasi sul bilancio e sull’aumento dell’Imu.

«Io come capogruppo di “SiAmo Caronno” sono in consiglio a rappresentare tutti i cittadini, non solo quelli che mi hanno votata, e lascia al sindaco certi distinguo: l’abbandono della seduta quale forma di protesta davanti a fatti inaccettabili è pienamente legittima ed usuale.

Sulla questione dei sacchi neri depositati nell’ecocentro: se la cosa ha rilevanza penale il sindaco è responsabile di quanto avviene dentro una struttura comunale e della salute pubblica, specie se sono stati redatti atti che dice di avere inviato alla procura. Quanto al segreto istruttorio vale per la privacy delle persone, non per le azioni amministrative.

Il ricorso all’assistenza di un tecnico vale solo per il tempo di trattazione di uno specifico argomento, non per l’intero consiglio, ma forse ha confuso il proprio assessore con quello di un comune limitrofo, che lo ha di fatto sostituito. E in passato nessun altro assessore al bilancio ha mai, ma proprio mai, avuto bisogno dell’assistenza del ragioniere.

Circa l’aumento IMU dimostra di non sapere cosa sia, visto che minimizza dicendo che si applicherà solo alle seconde case, terreni e fabbricati. Qualcuno dovrà spiegarle che non si è mai applicata alle prime case, per legge dello stato.

Quanto alle presunte ragioni dell’aumento sono scandalosamente ridicole: il comune dispone di tutte le risorse occorrenti per quanto in progetto.

Da ultimo le interrogazioni inevase: questo gruppo non intende modificarle, perché non sono mai state trattate, infatti non c’è nessun verbale relativo.

Le giustificazioni addotte sono sconcertanti. Della serie “poche idee ma ben confuse”»