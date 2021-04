Ciclista investito in via 24 Maggio a Gallarate

Un uomo in bicicletta è rimasto ferito in un incidente in via 24 Maggio a Gallarate, rione Cedrate.

È successo alle 7.40 nei dintorni della sede della Croce Rossa cittadina. È intervenuta sul posto un’ambulanza: la persona coinvolta non sarebbe in gravi condizioni, pur avendo riportato ferite.

Sul posto c’è la Polizia Locale, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Si è creata anche un po’ di coda, sulla trafficata via che collega le periferie Nord di Gallarate (Cassano Magnago-Cedrate-Cascinetta).