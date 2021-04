Il Coro Divertimento Vocale di Gallarate regala un’emozione a tutte le donne

In occasione della VI Giornata nazionale della salute della donna che ricorre il 22 aprile, la Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) dedica l’intera settimana dal 19 al 25 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Tante le iniziative per la H-Open Week Salute della Donna organizzata in collaborazione con gli ospedali Bollini Rosa, che offriranno servizi gratuiti inerenti alle principali patologie femminili.

Anche la senologia del presidio ospedaliero di Gallarate, parte integrante della breast unit dell’ASST Valle Olona non vuole mancare a questo importante appuntamento del mese di aprile con la Fondazione Onda. «Quest’anno – ci racconta la dott.ssa Silvana Monetti, direttore del centro di senologia di Gallarate – non abbiamo potuto organizzare open day e dibattiti di divulgazione sul tema a noi caro, quello della prevenzione del tumore alla mammella. Abbiamo deciso così di puntare sulla comunicazione del prendersi cura di sè. Desideriamo ricordare a tutte le donne che la prevenzione salva la vita e che noi, anche in questi mesi di pandemia, siamo aperti per esami e visite. Per rimarcare con forza questo messaggio abbiamo chiesto al Coro Divertimento Vocale di regalarci una canzone che noi donne del team senologico desideriamo dedicare a tutte le donne».

Nel video il brano “Can’t take my eyes off you” che è stato registrato durante un concerto in piazza Libertà a Gallarate nel giugno 2019 (editing: Fabiola Cesca).



La collaborazione con la senologia di Gallarate non è nuova per il CDV, che in passato, ha dedicato diversi concerti a questa causa. D’altra parte, fa proprio parte del dna del Divertimento Vocale legarsi ad associazioni non profit per diffondere messaggi o promuovere campagne di raccolta fondi a scopi benefici.

Per la realizzazione di quest’iniziativa, si ringraziano la dott.ssa Francesca Merzagora, Presidente di Onda, la dott.ssa Maria Antonietta Nosenzo, vice Presidente di Onda, il prof. Angelo Benevento, direttore del Dipartimento chirurgico dell’Asst Valle Olona, e le dottoresse Silvana Monetti e Luisa Giavarini del centro di Senologia dell’Ospedale S.Antonio Abate di Gallarate.