Daino (Lega Saronno): “Perplesso sull’info point al casello di via Piave”

La proposta di ristrutturare l’ex casello ferroviario di via Piave a Saronno non piace alla Lega: esprime infatti perplessità Federico Daino, esponente cittadino della Lega Giovani secondo il quale ci sarebbero rischi per chi volesse raggiungere la struttura legati al suo posizionamento su una strada trafficata e nei pressi di una strettoia.

“Il problema principale di Via Piave è la strettoia della carreggiata in corrispondenza dell’ex passaggio a livello con la mancanza di marciapiede su entrambi i lati – spiega Daino in una nota – L’assessore di competenza è a conoscenza di questa problematica sulla sicurezza stradale?”.

“Non capisco – prosegue Daino – come non si possa costruire un marciapiede su una strada principale come Via Piave. Già la passata amministrazione aveva completato una parte di marciapiede tra via Bainsizza e Via Piave arrivando praticamente sul tracciato della Ex Saronno-Seregno. La priorità per l’amministrazione è il mantenimento dell’ex casello o la sicurezza stradale per pedoni e diversamente abili?”