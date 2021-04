Elezioni a Cairate, Pugliese prepara gli account social e la lista

Al via la campagna elettorale della candidata sindaco Anna Pugliese, di Lega Salvini Premier, per le elezioni amministrative del Comune di Cairate 2021.

«Questa campagna elettorale, a differenza delle precedenti, sarà maggiormente caratterizzata da un utilizzo degli strumenti informatici e social network». E dunque alle inaugurazioni e agli incontri in presenza si sostituiscono, per così dire, le novità “virtuali”: «Proprio per tale motivo, il primo appuntamento è fissato per domenica 2 maggio 2021 con l’apertura delle pagine ufficiali Facebook Anna Pugliese candidata sindaco, e Instagram @annapugliesecandidatasindaco». A seguire, nel corso della prossima settimana, sarà disponibile il sito Internet ufficiale della campagna elettorale.

«L’invito è quello di visionare con regolarità i profili social e il sito internet, accedendo alle informazioni e ai contenuti che ci accompagneranno sino all’evento di presentazione della nostra Lista dei Candidati Consiglieri Comunali, fissato per venerdì 21 maggio alle ore 21:00».

Elezioni a Cairate, al voto in autunno: a che punto siamo Il clou della campagna elettorale sarà tra la finire dell’estate e l’inizio dell’autunno (data probabile delle elezioni è la prima o seconda di ottobre). «Non mancheranno eventi organizzati in presenza, non appena la situazione sanitaria lo

permetterà: mai come ora abbiamo tutti la voglia e il desiderio di incontrarci dal vivo».

Pugliese è fin qui l’unica candidata uscita pienamente allo scoperto. A sfidarla ci sarà poi una lista legata a centrosinistra e militanti Cinque Stelle, che a febbraio hanno annunciato la collaborazione per Cairate.