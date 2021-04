Fiamme nei boschi sopra Cugnasco in Canton Ticino

Un incendio sta interessando i boschi sopra Cugnasco, in Canton Ticino. La situazione può ritenersi normalizzata. Lo comunicano i pompieri di Locarno, specificando che al momento ci sono 27 militi impegnati sul terreno, appoggiati da 3 elicotteri civili. Grazie al lavoro via terra e via aria si è riusciti per ora ad evitare che il fuoco raggiungesse un bosco a valenza protettiva. Si è rilevato fondamentale il bacino artificiale situato in zona monti di Ditto, che ha permesso di ridurre di parecchio il tempo tra le rotazioni degli elicotteri, accelerando il loro lavoro. Non si segnala nessun pericolo accorso alle abitazioni, inoltre sono risultate tutte disabitate.

Nelle prossime ore viene organizzato un picchetto notturno che rimarrà a guardia fuoco fino a domani, quando all’alba, verosimilmente, riprenderanno i lavori in quota.