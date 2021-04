Ecco come funziona il centro vaccinale a Schiranna di Varese

La campagna di vaccinazione di massa al centro vaccinale, allestito e custodito 24 su 24 dall’Esercito a Schiranna di Varese sta per cominciare: parte sabato 3 aprile.

Ecco tutto quello che dovete sapere per affrontare la vaccinazione con serenità

Come arrivare

L’hub è nella zona della fiera di Varese, località Schiranna, in piazzale Roma. Si raggiunge dalla SP 1 del Lago, che a sua volta si raggiunge dall’uscita di Gazzada/Azzate della A8, in direzione Gavirate/Lago.

Viabilità e parcheggi

La viabilità è strutturata per muoversi ad un anello, con un senso unico che dalla rotonda sulla SP1 all’altezza di via Macchi raggiunge il centro vaccinale e parco Zanzi e poi esce nella seconda rotonda sulla SP1 all’altezza di via dei Prati.

Al posto della corsia opposta, è stata istituita una corsia “di sinistra” che aiuterà le auto a incanalarsi verso il centro, mentre la corsia di destra permetterà invece lo scorrimento “normale” dei residenti e di chi va al parco, nonchè il deflusso o il raggiungimento dei parcheggi esterni

Il parcheggio principale è all’interno del centro vaccinale e ha 250 posti auto. Solo nel caso in cui questo parcheggio sia totalmente completo, un addetto indirizzerà le auto nei parcheggi alternativi, già utilizzati nei periodi di fiera: più precisamente quelli dalla parte opposta della strada all’altezza dell’entrata del centro, che sono rispettivamente da 150 e 80 posti.

Quali mezzi pubblici si prendono

Per chi volesse utilizzare il trasporto pubblico, l’autobus è la N e la fermata di via Dei Prati, appena ristrutturata, è proprio di fronte al centro vaccinale. Sono state organizzate inoltre delle navette aggiuntive, caratterizzate da un’apposita indicazione sul display (“Navetta centro Vaccini”)*, che effettueranno il percorso della N dalle stazione e faranno solo le fermate di stazione FS, via Vittorio Veneto, corso Moro, via Sacco, viale XXV Aprile e piazza Libertà (Questura), per poi recarsi direttamente alla Schiranna. Le navette sono utilizzabili con i comuni titoli di viaggio urbani: biglietti o abbonamenti. La frequenza prevista dei mezzi pubblici per Schiranna, per tutta la durata della campagna vaccinale, sarà di un bus ogni dieci minuti.

Grazie a Family Care, l’Agenzia per il Lavoro specializzata nell’assistenza familiare controllata da Openjobmetis, è previsto inoltre – per i cittadini di Varese over ottanta – anche un servizio gratuito dal nome “Taxi con il cuore”, iniziativa solidale in accordo con Radio Taxi Varese. Per usufruire del servizio, contattare la filiale Family Care di Varese (da lunedì a venerdì in orario 9-13 e 14-18) al numero di telefono 0332/1430125.

Come funziona

Il centro vaccinale di Schiranna funzionerà, almeno in questa prima fase, 7 giorni su 7, 10 ore al giorno, dalle 8 alle 20.

Le vaccinazioni si effettuano negli spazi interni del centro, e non in macchina come nel caso dei tamponi. Si arriva con i propri mezzi quindi, si parcheggia se si è arrivati con l’auto e poi si entra a piedi. Per chi fosse in difficoltà a camminare, è possibile recarsi in auto fino all’ingresso e qui usufruire di un servizio carrozzine e accompagnamento, mentre chi guida l’auto può parcheggiare.

La protezione civile e i volontari coordinati dal comune impegnati nella campagna – sono 25 per tenda ad ogni turno) misureranno la temperatura nel tendone di ingresso e controlleranno l’sms di prenotazione. Alcuni dei vaccinandi sono stati contattati telefonicamente e verrà verificato il loro nominativo nelle apposite liste.

Qui sarà possibile compilare i moduli per l’anamnesi e il consenso, nel caso in cui non lo si sia fatto in precedenza. E’ possibile infatti però i moduli on line e compilarli preventivamente

Una volta “registrati” escono dal tendone di ingresso e vanno nel tendone assegnato, che nei primi giorni sarà solo il numero 1: qui avranno un secondo veloce check della protezione civile e poi entreranno, in attesa del proprio turno in uno delle 10 postazioni della tenda.

Una volta vaccinati; si esce secondo il percorso che viene indicato, si fermeranno in una sala di attesa oltre le postazioni vaccinali dove attenderanno un quarto d’ora e poi potranno tornare al parcheggio.

L’area dei vaccini

Nel tendone di ingresso dell’area dei vaccini, due medici della ASST Sette Laghi verificheranno l’idoneità al vaccino del cittadino.

Il grande capannone dove ci sono le postazioni vaccinali è sempre a cura di ASST Sette Laghi, che vedono due infermieri per ogni box: uno si occuperà della registrazione e l’altro della somministrazione. Nei primi giorni le postazioni disponibili saranno 10, e un solo tendone sarà aperto, ma a regime i tendoni aperti saranno 2 e le postazioni vaccinali 20.

In ogni tendone vaccinale è allestita una sala d’attesa nel caso in cui qualcuno arrivi con un certo anticipo, con sedie distanziate per evitare assembramenti. Il consiglio è però quello di rispettare il più possibile l’orario di convocazione, e presentarsi solo con poco anticipo.