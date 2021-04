Il futuro del Politeama, incendi a Saronno e lo sport nel podcast del 30 aprile

Le principali notizie di venerdì 30 aprile

In Lombardia superato il tetto dei 112.000 al giorno, una quota che rappresenta il 22% del totale nazionale. da lunedì, però, la macchina frena come previsto dal piano della struttura commissariale. Aprono le prenotazioni ai lombardi tra i 16 e i 49 anni con patologie croniche mentre entro il 10 di maggio si potranno prenotare tutti gli altri.

La fondazione Molina ha concesso al Comune di Varese il diritto di superficie del Politeama, misura necessaria per poter proseguire con le opere di riqualificazione. L’ultimo passaggio, prima di passare ai lavori, è ora il prossimo consiglio comunale previsto per il 13 maggio, che avrà all’ordine del giorno temi molto importanti per la città.

È un uomo di 50 anni di origini piemontesi il responsabile dell’incendio della notte tra giovedì 29 e venerdì 30 aprile ai cassonetti e ai rifiuti in centro a Saronno. L’uomo è stato fermato dopo un inseguimento e portato presso gli uffici della compagnia per accertamenti. Le immagini degli impianti di videosorveglianza hanno permesso di accdertare le responsabilità dell’uomo che è stato portato al carcere di Busto.

Dedichiamo ai motori lo spazio sportivo di oggi nel podcast di VareseNews: sul piatto tante notizie a due o a quattro ruote. Cominciamo dalle moto perché al Gran Premio di Spagna di Moto2 ci saranno al via tre MV Agusta gestite dal team Forward. Insieme a Lorenzo Baldassarri ci saranno sia Simone Corsi, al rientro dall’infortunio, sia Tommaso Marcon.

Sabato 1° maggio sul circuito di Spa-Francorchamps scatta invece il Mondiale Endurance di automobilismo: esordio iridato quindi per il varesino Alessio Rovera che negli ultimi due anni ha vinto due titoli italiani gran turismo. Rovera disputerà la 6 Ore di Spa su una Ferrari 488 GTE del team AF Corse. In squadra con lui il danese Nielsen e il francese Perrodo.

A Monza invece prende il via il Campionato Italiano Gran Turismo con le prime due gare della serie sprint. Ben quattro le vetture schierate dal team Nova Race di Jerago con Orago: nella classe regina la squadra gallaratese schiera due Honda NSX mentre nella GT4 sarà in gara con due Mercedes AMG. Una di queste sarà affidata al varesino Luca Magnoni in coppia con Diego Di Fabio.

Saranno due i campi di calcio collegati domenica 2 maggio con le dirette di VareseNews.

Alle 15.00 al “Franco Ossola” il Varese ospiterà il Legnano per il campionato di Serie D. Una gara attesa e sentita e un derby che metterà in palio punti importanti per la classifica di biancorossi e lilla.

Alle 17.30 toccherà alla Pro Patria che scenderà in campo allo stadio “Moccagatta” di Alessandria per l’ultima di campionato del Girone A di Serie C. I tigrotti, già sicuri almeno del sesto posto, cercheranno una vittoria per provare a conquistare ulteriori posizioni di classifica utili in vista della prima gara dei playoff, in programma domenica prossima

Apre il primo maggio e proseguirà fino al 12 settembre la mostra che raccoglie le opere dei 30 fotografi premiati nei dieci anni di concorso intitolato a Riccardo Prina. Il concorso si prenderà un anno sabbatico – spiega la presidente dell’associazione amici di Piero Chiara, e curatrice della mostra, Bambi Lazzati – Non sappiamo se lo replicheremo ma sicuramente il premio Chiara continuerà a fare eventi dedicati alla fotografia».

