Gemonio, vaccinate a domicilio le persone inferme

Protezione civile e medici di base in campo a Gemonio per la vaccinazione delle persone impossibilitate per ragioni di salute a raggiungere i centri pubblici dove vengono effettuate le iniezioni. Tra la giornata di giovedì e quella di oggi – sabato 24 aprile – il servizio ha raggiunto una ventina di persone che hanno ricevuto così la prima dose di vaccino.

L’operazione è stata resa possibile grazie all’impegno congiunto di diversi enti: sul campo è stata importante l’azione della Protezione Civile coordinata da Claudio Bodini che ha affiancato i medici – la dottoressa Cotti e il dottor La Sala – li ha “scortati” presso le abitazioni degli aventi diritto e gestito la parte amministrativa. Il Comune dal canto suo ha sovrainteso alla macchina organizzativa attraverso il proprio Responsabile Operativo Comunale (ROC – la figura che su decreto del sindaco ha la responsabilità di gestire una serie di emergenze sul territorio), Mauro Reggiori.

In questo modo, in pochi giorni, è stato dunque possibile arrivare a una serie di persone inferme, che altrimenti avrebbero avuto grosse difficoltà a ricevere la dose di vaccino. Nel frattempo il numero di contagiati tra i residenti è tornato a scendere dopo che nelle scorse settimane i dati erano schizzati verso l’alto.