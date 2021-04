Gli appuntamenti online divisi per “tipi”

I siti per appuntamenti online hanno ormai raggiunto alcuni gradi di specializzazione che fino a qualche anno fa non erano ancora immaginabili.

Nello stereotipo generale, quando si parla di questo genere di piattaforme, il pensiero va immediatamente a siti internet dove, tra decine di migliaia di altri utenti, chiunque si possa iscrivere per trovare un partner compatibile. Questa è tuttavia una realtà che seppur ancora vera, sta lentamente diventando lentamente obsoleta. Diamo quindi un rapido sguardo a ciascuna delle più popolari categorie esistenti.

Incontri locali

I grandi siti generalisti hanno sempre fatto il bello ed il cattivo tempo. Farli concorrenza frontale era difficile perché lavorano ad alto spettro, includono al loro interno varie sotto-comunità, e naturalmente essendo partiti prima godono di un vantaggio che bisognava prima di tutto riuscire a colmare. Tuttavia, recentemente stiamo assistendo al successo di una tipologia di siti, con comunità forse un pochino più piccole, ma che essendo ben filtrate in base a parametri stringenti risultano perfette per determinate fasce di utenza.

L’obbiettivo dei siti di incontri è di aiutarti a trovare un partner geograficamente vicino, in base alla relazione che stai cercando e non solo, facciamo un esempio concreto:

Poniamo che cerchi incontri a Sondrio, credi che ti sarebbe più facile trovare un partner online oppure dirigendoti ad un bar dirimpetto casa? Le statistiche parlano chiaro, i siti per appuntamenti locali vincono con grande scarto su qualunque altro metodo d’approccio, e alla fine arrivi comunque ad un incontro dal vivo, magari anche più sicuro. Non stupisce quindi affatto che sia questa la categoria che al momento stia facendo da apripista per tutte le altre.

Incontri per matrimoni

Per chi dalle relazioni sentimentali si aspetta il massimo dell’impegno, la ricerca del partner è sempre stata molto frustrante. Ci si sente come un pesce che nuoti controcorrente, la maggior parte delle persone è a caccia di rapporti fine a sé stessi, e questo per chi desidera una famiglia risulta un problema difficile da affrontare. I siti per incontri seri sono naturalmente più piccoli, ma sta proprio lì il bello! Fintanto che la comunità sia stata ben filtrata all’origine, non è necessario che sia enorme.

Alla fine per chi cerca un partner con finalità di matrimonio, ne basta uno ma buono.

La comunità LGBT

Il mondo sta cambiando e la comunità LGBT si sta approcciando ad una epoca dorata, nella quale una vita priva di discriminazioni sembra diventare fattibile. Tante iniziative cominciano a vedere la luce del sole, come per esempio quella della città di Milano che aprendo al turismo LGBT dimostra una grande sensibilità verso questo particolare gruppo di persone.

Non sono da meno la grande quantità di siti per incontri di altissima qualità, che si pongono come unico obbiettivo quello di aiutare questa bellissima comunità a svilupparsi in un ecosistema sicuro e gradevole.

Relazione casuale

In un’ottica generale di scorporo delle tipologie di rapporto e specializzazione delle piattaforme, anche coloro che amano le relazioni casuali, intese come incontri rapidi con sconosciuti in senso stretto, stanno riuscendo a godere di siti sempre più specializzati che si orientano proprio alla loro tipologia di utenza, separandola in comparti stagni rispetto a chi per esempio cerchi tutto l’opposto, e cioè un rapporto serio con qualcuno speciale su cui concentrarsi.

Dal futuro ci aspettiamo che la frammentazione dell’utenza divenga ancora più profonda, tanto da sfiorare una personalizzazione delle piattaforme che sapranno offrire ad ogni sottogruppo possibile, la comunità calzante alla quale aderire. La strada è chiaramente ancora tutta da percorrere, nel frattempo godiamoci il viaggio!