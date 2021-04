Gli spazzacamini torneranno in Val Vigezzo?

È l’evento più caratteristico, vissuto e atteso della Val Vigezzo, in grado di richiamare spettatori e partecipanti da tutto il mondo. Il Raduno internazionale degli spazzacamino lo scorso anno è stato annullato a causa della pandemia ma quest’estate potrebbe in qualche modo ritornare. L’Associazione Nazionale Spazzacamini, in sinergia con il Comune di Santa Maria Maggiore, sta monitorando con attenzione la situazione della pandemia che coinvolge ancora oggi ogni parte del mondo.

“Purtroppo – si legge nel post pubblicato oggi sulla pagina Facebook di Santa Maria Maggiore – come già avvenuto nel 2020, anche quest’anno le molte incertezze del momento non ci consentono di programmare con il consueto anticipo la nuova e attesa edizione dell’incontro annuale”.