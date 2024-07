Con Terra e Laghi “Pierino in Blues” a Santa Maria Maggiore

Nuovo appuntamento con Terra e Laghi, il festival teatrale itinerante del Teatro Blu, a Santa Maria Maggiore. L’appuntamento di domenica 21 luglio è con la compagnia Nata Teatro e lo spettacolo “Pierino in Blues”.

Teatro Canzone e tanti strumenti musicali

Con: Andrea Vitali , Lorenzo Bachini, Emilio Bucci

Regia: Alessandra Aricò

Testo e musiche: Lorenzo Bachini

Il nostro “Pierino e il Lupo” prende spunto da una famosissima opera sinfonica composta da Sergej Prokofiev, ma il nostro “Pierino e il Lupo” non è un’opera sinfonica. Nel nostro “Pierino e il Lupo” ci sono tante canzoni e musiche dal vivo, ma non è nemmeno un musical. Nel nostro “Pierino e il Lupo” ci sono almeno una quindicina di strumenti musicali, ma per suonarli ci sono solo due musicisti. Nel nostro “Pierino e il Lupo” c’è anche un attore che racconta una storia, ma il nostro “Pierino e il Lupo” non è uno spettacolo di narrazione. Nel nostro “Pierino e il Lupo” si parla di paura, di coraggio e di voglia di libertà. Si parla di quel lupo cattivo che ci spaventa e ci costringe a restare chiusi in casa. E se proprio dobbiamo suonare, che sia quel blues, quel reggae, quella canzone rock, quella melodia sciocca o quella ninnananna che tutti i bambini hanno ascoltato almeno una volta nella vita… e che li ha fatti diventare grandi.