I cavalli arabi “decollano” da Malpensa

Dall’aeroporto passa di tutto, in arrivo e in partenza, sia lato passeggeri che lato merci. E volte anche le merci in realtà sono esseri viventi: come nel caso dei 18 splendidi cavalli arabi transitati nei giorni scorsi dall’aeroporto di Milano Malpensa.

Si tratta di 18 esemplari, allevati e addestrati in Italia: dichiarati per l’esportazione tramite un operatore doganale specializzato nel settore, sono destinati agli Emirati Arabi.

Le operazioni di controllo in esportazione sono state effettuate dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, con la collaborazione del Posto di Controllo Frontaliero dei veterinari di Malpensa, a piena tutela della sicurezza e della salute degli animali coinvolti.

L’aeroporto di Malpensa, che è tra i primi dieci scali europei per traffico merci, costituisce un importante punto di riferimento per l’air cargo anche per la movimentazione internazionale di animali vivi. Il trasporto internazionale degli animali vivi presenta aspetti organizzativi peculiari, finalizzati a garantire il benessere degli animali, nei quali intervengono i vari operatori economici della catena logistica internazionale, come l’esportatore, l’operatore doganale, il gestore del magazzino, la compagnia di handling e il vettore aereo.