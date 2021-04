Incendio a Montegrino Valtravaglia, i vigili del fuoco lo domano

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio, lunedì 5 aprile, a Montegrino Valtravaglia, in un’area boschiva in zona via Sette Termini. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuoristrada e i volontari A.I.B..

Le fiamme hanno interessato 3500 mq di sottobosco. L’incendio è sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica.

Il vento e il clima asciutto di questi giorni favoriscono il divampare degli incendi: il più grave a Marchirolo ha interessato un’area di 1000 metri quadrati di sottobosco.