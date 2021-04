Incendio a Marchirolo, bruciano 1.000 metri quadri di sottobosco: al lavoro 12 Vigili del fuoco

(Immagine di repertorio) – Vigili del fuoco al lavoro nel pomeriggio in un’area boschiva in via Cerdosso a Marchirolo.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 18.

L’incendio, che ha interessato circa 1.000 metri quadri di sottobosco, è stato spento in breve tempo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco di Varese e di due squadre dei Vigili del fuoco volontari di Tradate.

In tutto hanno operato 12 uomini, con il supporto di 5 automezzi, impegnati poi nelle operazioni di bonifica dell’area.

Un incendio analogo era scoppiato sempre in via Cerdosso, lo sorso 22 marzo