Incendio a Cugliate Fabiasco, le fiamme minacciano un rustico

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di lunedì in via Cerdosso, una strada che sta al confine fra i paesi di Cugliate Fabiasco e Marchirolo: il forte vento stava alimentando attorno alle 14 un rogo boschivo che secondo i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese è circoscritto ma pericoloso poiché non distante dalle abitazioni.

In particolare, le folate hanno spinto le fiamme verso un rustico e sul posto sono presenti due mezzi modulari dei pompieri, oltre ai carabinieri forestali.

Sono state attivate le squadre di protezione civile.

Il punto dove sono divampate le fiamme si trova nei paraggi di un incendio scoppiato nel corso della notte.